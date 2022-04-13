У Казахстані відмовилися від військового параду до 9 травня

Казахстан відмовився від проведення військового параду на цьогорічний День перемоги 9 травня. Про це йдеться у заяві міністерства оборони держави, повідомляє Корреспондент.

Причини такого рішення не уточнюються

"У 2022 році проведення військового параду, присвяченого 30-річчю утворення Збройних сил Республіки Казахстан та до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, не планується" , - цитують місцеві ЗМІ заяву оборонного відомства.

Зазначається, що у країні військовий парад 9 Травня не проводився у 2020 та 2021 році через пандемію COVID-19. А урочистий парад з нагоди Дня захисника вітчизни 7-го травня не проводиться з 2019 року.