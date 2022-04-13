Кличко: до столиці повернулися дві третини киян

До Києва вже повернулися дві третини мешканців, попри рекомендацію не поспішати із поверненням. Про це в ефірі розповів мер міста Віталій Кличко, повідомляє Корреспондент.

"Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, у тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза – йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло внаслідок підривів" , – розповів він.

Мер зазначив, що комунальні підприємства столиці повертаються до нормальної роботи, проте частина їхніх співробітників евакуйовані або увійшли до лав захисників України.

"Дві третини киян вже повернулися, повертаються щодня, попри рекомендації. Проте поспішати не варто: ще не всі маршрути автобусів, тролейбусів працюють у місті, йдуть перевірки на блокпостах. Не забуваймо, що країна живе в умовах воєнного стану" , - нагадав Кличко.

Крім того, він повідомив, що у Києві зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців.