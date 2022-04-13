РФ та Білорусь виключили з Болонського процесу освіти

Представництва РФ та Білорусі виключили із загальноєвропейського процесу уніфікації систем вищої освіти, відомого як Болонський процес. Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі у Болонському процесі, а також у робочих групах, всіх інших структурах та робочій програмі Європейського простору вищої освіти.

"Підставою для рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти" , - написав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Також він висловив подяку Секретаріату Групи супроводу Болонського процесу за підтримку України.