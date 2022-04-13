ЗСУ: десантники знищили колону ворожої техніки

Українські десантники з побратимами з інших підрозділів Сил оборони знищили колону російської військової техніки. Про це інформувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, повідомляє Корреспондент.

"Зокрема, було знищено пересувний пункт управління з керівного складу 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ" , - йдеться у заяві командування.

Українські військові опублікували фото, де представлені службові пропагандистські документи.