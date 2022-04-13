Баканов заявив, що ФСБ планувала вивезти Медведчука

Співробітники ФСБ РФ намагалися вивезти з України народного депутата Віктора Медведчука спочатку в Придністров'я, а потім у Москву. Але СБУ затримала його на виїзді з Київської області. Про це розповів голова СБУ Іван Баканов, повідомляє Корреспондент.

"Це справді була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, що тривала близько місяця у військових умовах... Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка успішно завершилася" , - сказав﻿ він.

Голова Служби безпеки відзначив, що українським контррозвідникам протистояли російські ФСБешники, які хотіли вивезти Медведчука з України.

"Російські спецслужби організували власну операцію з переправки Медведчука у Придністров'я, а потім – у Москву. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу і корумпованих правоохоронців" , - повідомив Баканов.

Також росіяни вкидали дезінформацію, спеціально робили фейкові "зливання", намагалися організувати "липові" маршрути для евакуації Медведчука. Навіть, відзначив Баканов, було підготовлено "псевдо-Медведчуків", щоб відволікти увагу.

"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито в супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – на човні переправити до "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й мали доставити Медведчука в Москву. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося" , - наголосив Баканов.

Він додав, що Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які відповідатимуть за це.