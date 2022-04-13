Баканов заявив, що ФСБ планувала вивезти Медведчука
Співробітники ФСБ РФ намагалися вивезти з України народного депутата Віктора Медведчука спочатку в Придністров'я, а потім у Москву. Але СБУ затримала його на виїзді з Київської області. Про це розповів голова СБУ Іван Баканов, повідомляє Корреспондент.
"Це справді була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, що тривала близько місяця у військових умовах... Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка успішно завершилася", - сказав він.
Голова Служби безпеки відзначив, що українським контррозвідникам протистояли російські ФСБешники, які хотіли вивезти Медведчука з України.
"Російські спецслужби організували власну операцію з переправки Медведчука у Придністров'я, а потім – у Москву. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу і корумпованих правоохоронців", - повідомив Баканов.
Також росіяни вкидали дезінформацію, спеціально робили фейкові "зливання", намагалися організувати "липові" маршрути для евакуації Медведчука. Навіть, відзначив Баканов, було підготовлено "псевдо-Медведчуків", щоб відволікти увагу.
"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито в супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – на човні переправити до "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й мали доставити Медведчука в Москву. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося", - наголосив Баканов.
Він додав, що Медведчука супроводжували українські правоохоронці, які відповідатимуть за це.
"Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – утримання під вартою. А потім, я сподіваюся, заслужене покарання", - сказав голова СБУ і відзначив, що всі зрадники будуть покарані.