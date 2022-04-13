Розвідка: у Мелітополі невідомі ліквідували 70 військових РФ

В окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань за кілька тижнів було ліквідовано 70 російських окупантів, у тому числі "кадирівців". Про це поінформувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Корреспондент.

"Причина смерті нічних патрульних під час комендантської години – ножові та вогнепальні поранення. Інформацію про точну кількість убитих і обставини смерті окупаційна адміністрація ретельно приховує" , – йдеться в повідомленні.

У розпорядженні ГУР Міноборони є інформація про те, що це є наслідком роботи українського руху опору Мелітополя.

"Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів з пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ" , – наголошують в українській розвідці.

Зазначається, що невідомі партизани знищують окупантів з 20 березня. Станом на 12 квітня було ліквідовано 70 російських військових.