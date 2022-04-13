Кулеба обговорив з очільником МЗС Британії прискорення постачання зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс наголосив на важливості прискорення постачання зброї до України, повідомляє Укрінформ.

«Вдячний Великій Британії за її лідерство у посиленні санкційного тиску на Росію. Наголосив на важливості прискорення постачання зброї до України. Обговорювали подальші кроки щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини» , - зазначив глава української дипломатії у Твіттері.