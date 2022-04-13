Зеленський зустрівся із чотирма європейськими президентами
Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польща Анджеєм Дудою, Латвії Егілсом Левітсом, Литви Гітанасом Наусєдою та Естонії Аларом Карісом, які перебувають у нашій країні з візитом. Про це поінформувала пресслужба глави Української держави, повідомляє Укрінформ.
«Глави держав провели зустріч у форматі робочого ланчу», - розповіли в ОП.
Очікується, що після завершення переговорів президенти поспілкуються з представниками засобів масової інформації. Зустріч лідерів відбулася в Маріїнському палаці в Києві.
Зеленський у дописі в Телеграмі запевнив, що Україна відчуває міцну та надійну підтримку кожного.