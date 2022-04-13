Президенти Литви та Латвії вимагають зброї та "план Маршалла" для України

Президенти Литви Гітанас Науседа та Латвії Егілс Левітс після відвідин зруйнованих українських міст поділилися враженнями від побаченого та закликали дати Україні більше зброю та розпочати планувати "план Маршалла", повідомляє Корреспондент.

Так Науседа заявив, що Росія свідомо, цілеспрямовано та вкрай жорстоко знищує українську націю.

"Жахи війни, які пережила Україна, не могли бути скоєні людьми. Істоти, які це зробили, не заслуговують на це ім'я. Це свідоме, цілеспрямоване і вкрай жорстоке знищення української нації. Україна встоїть. Правда переможе!" , - написав Науседа у Twitter .

Також він наголосив на необхідності негайного подання Україні зброї.

"Російські танки, розбиті українською армією у Дмитрівці. Героїзм, любов до свободи та Батьківщини завжди перемагають дикість. Україні потрібна зброя для боротьби тут і зараз" , - зазначив Науседа.

У свою чергу президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Україна заслуговує на величезні зусилля щодо відновлення, таких як план Маршалла, який допоміг Західній Європі відновитися після Другої світової війни, і закликав розпочати його планування.