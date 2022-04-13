ОВА: окупанти вбили понад сто мешканців Сумщини

У Сумській області російські загарбники жорстоко вбили понад сотню мирних жителів, велика кількість людей перебувають у полоні або пропали безвісти, повідомляє Укрінформ.

"Загинуло понад 100 мирних жителів, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, тому що знаходять тіла - зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Багато людей пропали безвісти, є люди, які перебувають у полоні – за ними працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах та трасах, у лісах знайдено розстріляні машини, а що сталося з людьми з цих машин, невідомо" , - йдеться у Телеграмі керівника ОВА.

Він додав, що у лікарнях Сумської та сусідніх областей перебуває багато поранених. Крім того, у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки, дуже серйозна психологічна травма.