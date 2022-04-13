ОВА: окупанти вбили понад сто мешканців Сумщини
У Сумській області російські загарбники жорстоко вбили понад сотню мирних жителів, велика кількість людей перебувають у полоні або пропали безвісти, повідомляє Укрінформ.
"Загинуло понад 100 мирних жителів, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, тому що знаходять тіла - зі зв'язаними руками, зі слідами тортур, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Багато людей пропали безвісти, є люди, які перебувають у полоні – за ними працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах та трасах, у лісах знайдено розстріляні машини, а що сталося з людьми з цих машин, невідомо", - йдеться у Телеграмі керівника ОВА.
Він додав, що у лікарнях Сумської та сусідніх областей перебуває багато поранених. Крім того, у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки, дуже серйозна психологічна травма.
"Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних жителів, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховалися, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор та жах, який чинили росіяни у нас у регіоні", – сказав Живіцький.