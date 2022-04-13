В ОП відреагували на погрози ракетними ударами Росією по Києву

У Міноборони РФ заявили, що російська армія може завдати ударів по Києву. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-яких сценаріїв, повідомляє Новое время.

Речник російського оборонного відомства Ігор Конашенков під час брифінгу увечері 13 квітня зазначив, що причиною таких погроз з боку Росії стали нібито диверсії та ракетні удари по території РФ.

"Бачимо спроби диверсій та завдання ударів українськими військами по об'єктах на території Росії. Якщо подібні диверсії продовжаться, ЗС РФ буде завдано ударів по центрах прийняття рішень, у тому числі в Києві, від чого російська армія досі утримувалася" , — заявили в Міноборони РФ.

Коментуючи заяву Міноборони РФ, Єрмак заявив, що жодний російський сценарій не спрацює.