У Києві відновило роботу посольство Чехії

Посольство Чеської Республіки в Україні повернулося до Києва. Про це заявило Міністерство закордонних справ Чехії, повідомляє Укрінформ.

«Над посольством Чехії в Києві знову майорить чеський прапор. Наші дипломати повернулися. Це один із багатьох кроків, які ми робимо, щоб показати нашу підтримку Україні. Чехія завжди буде з Україною» , - зазначило зовнішньополітичне відомство у Твіттері.

Як повідомлялося, посольство Чеської Республіки у Києві було закрито 24 лютого, в день масштабного російського вторгнення в Україну. На сьогодні вже кілька країн і структур оголосили про повернення своїх диппредставництв у Київ.