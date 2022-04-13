Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан у середу, 13 квітня, відвідав місто Буча, в якому загинуло кілька сотень мирних жителів під час агресії Росії проти України. Про це заявила пресслужба суду, повідомляє Укрінформ.
«Україна є місцем злочину. Ми тут, тому що є розумні підстави вважати, що (у Бучі – ред.) скоєно злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини», - цитує пресслужба слова Хана у Твіттері.
Зазначається, що прокурор МКС також провів зустріч із генпрокурором Іриною Венедиктовою.
Хан наголосив на жорсткому прагненні уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань.
«Під час зустрічі прокурор МКС Карім Хан та Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова наголосили на важливості поглиблення співпраці та зміцнення партнерства для притягнення до відповідальності осіб, винних у міжнародних злочинах в Україні» , - зазначили у прес-службі суду.