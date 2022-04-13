Прокурор Міжнародного кримінального суду відвідав Бучу

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан у середу, 13 квітня, відвідав місто Буча, в якому загинуло кілька сотень мирних жителів під час агресії Росії проти України. Про це заявила пресслужба суду, повідомляє Укрінформ.

«Україна є місцем злочину. Ми тут, тому що є розумні підстави вважати, що (у Бучі – ред.) скоєно злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні пробити туман війни, щоб дістатися істини» , - цитує пресслужба слова Хана у Твіттері.

???? Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha : “ #Ukraine is a crime scene. У нас існують будь-які відповідальні grounds to believe that crimes within jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth .” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa - Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Зазначається, що прокурор МКС також провів зустріч із генпрокурором Іриною Венедиктовою.

???? Під час зустрічі у Києві між Карімом Ханом #ICC Prosecutor #KarimAAKhanQC та Генеральним прокурором #України #Ukraine Іриною Венедіктовою, Прокурор МКС відзначив тверде прагнення уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань. ⬇️ 1/2 pic.twitter.com/qComAaUJoL - Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Хан наголосив на жорсткому прагненні уряду України до співпраці з МКС у проведенні незалежних розслідувань.