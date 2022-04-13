ОВА: окупанти готують фейк про схрон з вибухівкою в Енергодарі

Російські загарбники за допомогою пропагандистів готують фейк про знайдений схрон із вибухівкою в Енергодарі, щоб дискредитувати українських захисників. Про це поінформувала Запорізька обласна військова адміністрація, повідомляє Укрінформ.

«Із задіянням російських пропагандистів, вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ» , - йдеться в заяві﻿ ОВА.

Зазначається, черговий вкид направлено на дискредитацію Збройних сил України у медіапросторі.