ОВА: окупанти готують фейк про схрон з вибухівкою в Енергодарі
Російські загарбники за допомогою пропагандистів готують фейк про знайдений схрон із вибухівкою в Енергодарі, щоб дискредитувати українських захисників. Про це поінформувала Запорізька обласна військова адміністрація, повідомляє Укрінформ.
«Із задіянням російських пропагандистів, вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ», - йдеться в заяві ОВА.
Зазначається, черговий вкид направлено на дискредитацію Збройних сил України у медіапросторі.
«Застерігаємо, що Російська Федерація веде потужну інформаційну війну проти України, в інформаційному полі щодня з'являється безліч фейків. Щоб уберегти себе та близьких, слідкуйте та поширюйте інформацію тільки з офіційних джерел», - додали в ОВА.