Рєзніков розповів про плани супротивника на Донбасі
Російські військові планують оточити на Донбасі ЗСУ. Українські військовослужбовці зможуть витіснити противника із країни в разі отримання від партнерів зброї далекого радіуса дії. Про це розповів журналістам міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Корреспондент.
"Такий план Кремля – оточити наші війська в зоні ООС. Вони продовжуватимуть бомбардувати Маріуполь та інші міста", – заявив він.
У тому, що ворога вдасться відтіснити з території Донецької та Луганської областей, а також України, Резніков не сумнівається. Але для цього ЗСУ потрібні ракети далекого радіуса дії та інше наступальне озброєння.
"Ми можемо їх (російських військових – ред.) стримати, але нам треба їх прогнати. Для цього нам потрібні РСЗВ з дальністю понад 40 км, нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі і на Чорному морі. Нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 мм", – сказав Резніков.