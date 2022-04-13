Рєзніков розповів про плани супротивника на Донбасі

Російські військові планують оточити на Донбасі ЗСУ. Українські військовослужбовці зможуть витіснити противника із країни в разі отримання від партнерів зброї далекого радіуса дії. Про це розповів журналістам міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Корреспондент.

"Такий план Кремля – ​​оточити наші війська в зоні ООС. Вони продовжуватимуть бомбардувати Маріуполь та інші міста" , – заявив він.

У тому, що ворога вдасться відтіснити з території Донецької та Луганської областей, а також України, Резніков не сумнівається. Але для цього ЗСУ потрібні ракети далекого радіуса дії та інше наступальне озброєння.