Одеська ОВА: українські військові підбили крейсер "Москва"

Українські військові підбили російський крейсер "Москва" ракетами "Нептун", завдавши серйозних пошкоджень. Про це заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко, повідомляє Укрінформ.

"Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний. Ракети "Нептун", які стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень" , - зазначив Марченко у Телеграмі.

Зазначимо, що саме ракетний крейсер "Москва" погрожував захисникам острова Зміїний, після чого був посланий набагато далі.

Крейсер "Москва" входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель оснащений ракетами "Вулкан", "Форт", артилерією, зенітним, протичовновим, мінно-торпедним озброєнням може розмістити на своєму борту один вертоліт.