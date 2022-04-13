Прокуратура: у Харкові через ворожі обстріли загинули троє людей

У Немишлянському районі Харкова сьогодні, 13 квітня, в результаті обстрілів загарбниками житлових будинків загинули троє людей, чотири поранені. Про це заявила пресслужба Харківської обласної прокуратури, повідомляє Укрінформ.

"За даними слідства, 13 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли житлові будинки в Немишлянському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу троє людей загинули. Чотирьох мирних жителів поранено, наймолодшому - 17 років, найстаршому - 75" , - інформувала прокуратура.

Також пошкоджено приміщення та приватні автомобілі. Відтак розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).