Данилов прокоментував вибухи у Білгороді

Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

«Те, що стосується їх (росіян – ред.) переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про «воєнторги». Ми до цього «воєнторгу» не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до «воєнторгу» питання» , - заявив Секретар РНБО, відповідаючи на питання щодо запровадження РФ жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах.

Відповідаючи на питання щодо можливих терактів, влаштованих Росією на непідконтрольних територіях України, Данілов наголосив, що така політика країни-агресора є звичною практикою.