Данилов прокоментував вибухи у Білгороді
Україна не має жодного стосунку до провокацій та вибухів в російському Бєлгороді. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.
«Те, що стосується їх (росіян – ред.) переляку, який у них є, я хочу нагадати, що там був керманич, який казав про «воєнторги». Ми до цього «воєнторгу» не маємо ніякого відношення. Якщо хтось там купить гелікоптер і завалить чергову нафтобазу або склад з боєприпасами, то що? То до «воєнторгу» питання», - заявив Секретар РНБО, відповідаючи на питання щодо запровадження РФ жовтого рівня терористичної загрози в прикордонних з Україною регіонах.
Відповідаючи на питання щодо можливих терактів, влаштованих Росією на непідконтрольних територіях України, Данілов наголосив, що така політика країни-агресора є звичною практикою.
«Я хочу сказати, що вони доволі підступні, і що вони вигадають на цей раз... Я хочу нагадати, що коли Путіну свого часу треба було обратися, так вони підривали власні будинки на Каширкє. Там вони своїх людей нищили, не цуралися нічого. Що вони можуть на цей раз вигадати, нам складно сказати. Для них життя людини нічого не варте - оце найстрашніше, що є в цих головах», - наголосив Данілов.