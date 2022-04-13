Президенти Литви та Естонії не підтримують ідею альтернативи НАТО
Президенти Литви та Естонії Гітанас Науседа та Алар Каріс виступили проти створення паралельної НАТО безпекової організації. Про це вони заявили на спільному брифінгу з Президентами України та Латвії Володимиром Зеленським і Егілсом Левітсом у Києві, повідомляє Укрінформ.
«Я щиро вірю в НАТО і я думаю, ця організація найбільш гідна довіри та найсильніший засіб стримування. Будь-яка спроба розділити її, створити ще одну організацію може призвести до непотрібної конкуренції між ними й розділить наші сили», - сказав Науседа.
Президент Литви також відзначив нагальну необхідність єдності зараз:
«Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, як розділити НАТО чи весь регіон на різні безпекові підзони. Безпека лише одна і вона має працювати на 100%».
Глава держави підкреслив, що найкращою гарантією безпеки є п’ята стаття НАТО, котра зобов’язує союзників безвідмовно, швидко і рішуче реагувати на нинішні події.
Про неможливість бути у двох організаціях висловився і глава Естонії:
«В Естонії повністю підтримують ідею НАТО. Бути у двох організаціях одночасно неможливо».
Водночас Науседа висловив переконання, що попри те, що говорять деякі партнери, рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме всі можливості «найпотужнішої захисної організації у світі.