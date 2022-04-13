Президенти Литви та Естонії не підтримують ідею альтернативи НАТО

Президенти Литви та Естонії Гітанас Науседа та Алар Каріс виступили проти створення паралельної НАТО безпекової організації.﻿ Про це вони заявили на спільному брифінгу з Президентами України та Латвії Володимиром Зеленським і Егілсом Левітсом у Києві, повідомляє Укрінформ.

«Я щиро вірю в НАТО і я думаю, ця організація найбільш гідна довіри та найсильніший засіб стримування. Будь-яка спроба розділити її, створити ще одну організацію може призвести до непотрібної конкуренції між ними й розділить наші сили» , - сказав Науседа.

Президент Литви також відзначив нагальну необхідність єдності зараз:

«Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, як розділити НАТО чи весь регіон на різні безпекові підзони. Безпека лише одна і вона має працювати на 100%».

Глава держави підкреслив, що найкращою гарантією безпеки є п’ята стаття НАТО, котра зобов’язує союзників безвідмовно, швидко і рішуче реагувати на нинішні події.

Про неможливість бути у двох організаціях висловився і глава Естонії:

«В Естонії повністю підтримують ідею НАТО. Бути у двох організаціях одночасно неможливо».

Водночас Науседа висловив переконання, що попри те, що говорять деякі партнери, рано чи пізно Україна буде в НАТО і матиме всі можливості «найпотужнішої захисної організації у світі.