Україна втратила 80% митних надходжень

Митні надходження України на сьогодні складають 20% від довоєнних показників, а податкові - більш ніж половину, повідомляє УНІАН.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. По податковій ситуація також не проста, але там більш ніж половину довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми маємо з неї виходити" , - сказав він.

За словами міністра, основними джерелами видатків держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.