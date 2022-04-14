Україна втратила 80% митних надходжень
Митні надходження України на сьогодні складають 20% від довоєнних показників, а податкові - більш ніж половину, повідомляє УНІАН.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
"По митниці ми в середньому збираємо лише 20% довоєнних надходжень. По податковій ситуація також не проста, але там більш ніж половину довоєнних надходжень збираємо. Це об’єктивна реальність, ми маємо з неї виходити", - сказав він.
За словами міністра, основними джерелами видатків держбюджету на сьогодні є військові облігації, міжнародні запозичення та грантова допомога.