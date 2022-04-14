Financial Review: Австралія розширила санкції проти компаній РФ
Австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед них – "Газпром", РЖД, КамАЗ та інші. Про це, з посиланням на Financial Review, повідомляє РБК-Україна.
Також фінансові санкції накладені на судноплавні підприємства "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація", концерн "Роселектроніка", що виробляє більшу частину електронних компонентів в Росії та ін.
Сумарно австралійські санкції діють відносно 38 російських компаній. Австралія ввела перші санкції щодо Росії ще у 2014 році, а після російського вторгнення в Україну слідом за США відмовилася від закупівель російських енергоносіїв.