WSJ: Україна отримуватиме розвіддані США за цілями на Донбасі

Сполучені Штати надаватимуть Україні розвідувальні дані для враження цілей в окупованих Росією Криму та на Донбасі, повідомляє Новое время.

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на джерела в Пентагоні.

За інформацією видання, це є частиною змін у підтримці Києва з боку США, адже раніше Сполучені Штати не надавали даних про цілі на тих територіях, які Москва окупувала в 2014 році, щоб не дозволити Києву вчинити наступальні дії для їх повернення.

Згідно з джерелом, через те, що РФ зосередила наступ на сході України, адміністрація Джо Байдена вирішила активізувати обмін розвідданими, щоб допомогти Києву краще визначити, як російські військові планують атаку, і дозволити відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю на окупованих частинах країни.

Водночас, уточнюється, що США утримуватимуться від надання розвідданих, які дозволили б Україні завдати удару по цілям на території РФ відповідно до нової політики - обмеження, накладеного Вашингтоном для зниження ризику розширення бойових дій.

Міністр оборони Ллойд Остін згадав про майбутні зміни в обміні розвідданими в своєму виступі перед сенатським комітетом збройних сил, повідомивши законодавцям, що адміністрація Байдена планує випустити оновлені інструкції.

Раніше президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 млн доларів.

Новий пакет допомоги на 800 млн доларів включатиме «нові високоефективні системи озброєння», в тому числі артилерійські системи, артилерійські снаряди, вертольоти, бронетранспортери, а також інше озброєння, пристосоване до «ширшого наступу, яке Росія готується розпочати на сході України».