Bloomberg: у Німеччині конфіскували найбільшу у світі яхту російського олігарха

У Німеччині конфіскували найбільшу в світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова. Судно має 156 метрів в довжину і оцінюється в 600-700 млн доларів.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє РБК-Україна.

Яхту намагалися заховати від впливу санкцій зміною власника, але владі Німеччини вдалося простежити ланцюжок зміни власників судна. Кінцевим власником яхти виявилася сестра Усманова - Гульбахор Ісмаїлова, на яку також поширюються західні санкції через війну в Україні.

Заарештована яхта найбільша у світі за внутрішнім обсягом, з валовою місткістю трохи менш як 16 000 тонн. Судно побудовано у 2016 році. Яхта Dilbar може розвивати максимальну швидкість у 23 вузли, і оснащена 25-метровим басейном, двома вертолітними майданчиками та ін. На її борту можуть розміститися до 24 гостей і близько 100 членів екіпажу.