CNN: Пентагон роздумує, як швидше озброювати Україну

Міністерство оборони США прийняло керівників восьми найбільших генеральних підрядників Збройних сил Сполучених Штатів Америки, щоб з’ясувати, як швидше озброїти Україну. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Новое время.

За інформацією медіа, учасники засідання, яке провела заступник міністра оборони Кетлін Хікс, зосередилися на завданнях Пентагону продовжувати постачати зброю Україні, а також мати можливість підтримувати боєздатність збройних сил США та підтримувати оборону союзників.

Зазначається, що раніше представник оборонної промисловості розповів, що основні американські виробники зброї стикаються із серйозними проблемами ланцюжка постачання та нестачею доступної робочої сили.

За словами чиновника, виробничі потужності можуть зіткнутися з додатковими проблемами, оскільки українські контракти конкурують із видатками США на оборону.

Уточнюється, що насамперед засідання було спрямоване на «прискорення виробництва» зброї для України, в тому числі систем, які можна швидко доставити до Києва та ефективно використовувати із мінімальною підготовкою.

Раніше президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 млн доларів.

Новий пакет допомоги на 800 млн доларів включатиме «нові високоефективні системи озброєння», в тому числі артилерійські системи, артилерійські снаряди, вертольоти, бронетранспортери, а також інше озброєння, пристосоване до «ширшого наступу, яке Росія готується розпочати на сході України».