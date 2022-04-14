У ЄС попередили, що оплата газу рублями - це порушення санкцій

Європейська комісія попередила Всі країни-учасниці ЄС, що оплата російського газу рублями порушить існуючі санкції, введені блоком проти Москви, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У документі Європейської комісії говориться, що новий механізм оплати порушив би обмежувальні заходи, застосовані до Центрального банку РФ, а також іншим організаціям і особам, пов'язаним з Москвою, пише Bloomberg.

У ЄС також переконані, що оплата за газ рублями створить нову правову ситуацію, яка може надати повний контроль Росії щодо того, коли угода по газу буде завершена і в який момент покупець буде звільнений від зобов'язань.