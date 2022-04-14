ДСНС: у Харкові – масштабні пожежі через ворожі обстріли

Російські війська продовжують вести обстріл Харкова та області, в результаті чого регулярно стаються пожежі в житлових будівлях та інших об'єктах інфраструктури. Протягом доби підрозділи ДСНС здійснили 15 виїздів для гасіння загорянь, викликаних ворожими атаками, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Головного управління ДСНС України в Харківській області.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж - 17, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами - 15, пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами - 2; також 3 рази на розбирання завалів та 4 - на допомогу населенню" , - йдеться в повідомленні.

Так, пожежі в результаті обстрілів відбувалися в Немишлянському, Московському, Київському та Індустріальному районах Харкова, а також в Ізюмському та Харківському районах області.

Вчора сталася масштабна пожежа в складській будівлі Немишлянського району Харкова. Площа пожежі склала близько 4 тисяч квадратних метрів. З вогнем боролися 12 відділень ДСНС.

Також в середу ввечері велика пожежа сталася в 9-поверховому житловому будинку в Московському районі Харкова. Його площа склала близько 1 тисячі "квадратів". Горіло 16 квартир з 6 по 9 поверху. Для ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці техніки та 20 пожежників.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли селище Бабаї під Харковом, в результаті чого одна людина загинула, і ще двоє були поранені.