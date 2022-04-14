Мер: у Тернополі демонтували аварійний радянський пам'ятний літак

У Тернополі демонтували радянський пам'ятний літак, який був розташований при вході в парк Національного відродження. На його місці влада хоче побудувати монумент героям України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

Композицію з літаком встановили у 1972 році як данину пам’яті загиблим у Другій світовій війні льотчикам.

Зазначається, що пам'ятник був в аварійному стані. Місцева влада неодноразово підіймала питання демонтажу монумента.

"У Тернополі демонтовано аварійний літак на масиві "Східний". На цьому місці буде пам’ятник героям України" , - зазначив міський голова.

Нагадаємо, у Мукачеві демонтували погруддя і меморіальну дошку російському поету Олександру Пушкіну.