УЗ уточнила інформацію про евакуацію з Донбасу

Укрзалізниця призначає на сьогодні, 14 квітня, евакуаційний поїзд зі станції Покровськ у Донецькій області, повідомляє﻿ пресслужба УЗ.

Так, поїзд №233 Покровськ – Чоп буде відправлятись о 16:30.

У зв’язку зі зменшенням потоку пасажирів та зважаючи на ситуацію у регіоні, додаткові евакуаційні рейси зі станції Слов’янськ не заплановані.

При цьому відправка регулярних поїздів 46 на Ужгород (безкоштовно), 137 на Хмельницький (безкоштовно) та 91 на Одесу (по квитках) здійснюється з Лозової.

Перший поїзд у напрямку Ужгорода відправиться о 12:00, останній - на Одесу - о 19:28.

"У разі збільшення потоку додаткові поїзди можуть бути призначені диспетчерським розкладом, стежте за оголошеннями на вокзалі", - йдеться в повідомленні.