ССО України підірвала міст з технікою РФ, що прямувала до Ізюму
Група ССО України підірвала міст із ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. Про це повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку в Харківській області. Це були бронеавтомобіль "Тигр", Камаз та три Урали, які рухалися на посилення свого угруповання в Харківській області", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що після встановлення маршруту руху ворожої колони оператори ССО України
"здійснили дорозвідку об'єкта, що найбільш підходить для проведення інженерної засідки".
"Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – кропітка професійна робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквівалента. Заклавши вибухівку у певне місце, оператори СЗГ України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав назустріч смерті", – розповіли в прес-службі.
Повідомляється, що підрив мосту разом із російською технікою
"здійснили за певним задумом, знищивши всю ворожу колону".
"Підірвавши міст з росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили поразку мети. Після цього справу завершили наші колеги із Сил оборони України", – зазначили в ССО.