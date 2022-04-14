ССО України підірвала міст з технікою РФ, що прямувала до Ізюму

Група ССО України підірвала міст із ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. Про це повідомила прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку в Харківській області. Це були бронеавтомобіль "Тигр", Камаз та три Урали, які рухалися на посилення свого угруповання в Харківській області", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після встановлення маршруту руху ворожої колони оператори ССО України "здійснили дорозвідку об'єкта, що найбільш підходить для проведення інженерної засідки" .

"Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – кропітка професійна робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквівалента. Заклавши вибухівку у певне місце, оператори СЗГ України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав назустріч смерті", – розповіли в прес-службі.

Повідомляється, що підрив мосту разом із російською технікою "здійснили за певним задумом, знищивши всю ворожу колону" .