Виробник Durex та Нурофен іде з російського ринку
Британський виробник Durex та Contex хоче передати свій російський бізнес, повідомляє Новое время.
Британська компанія Reckitt, яка є виробником Durex, Contex, Vanish та Нурофена, розпочала процес передачі прав власності на свій російський бізнес. Про це йдеться у заяві компанії.
" Ця дія заснована на нашому раніше оголошеному рішенні заморозити капіталовкладення, рекламу, спонсорство та просування в Росії", - зазначили в компанії.
Це може включати передачу третій стороні або місцевим співробітникам.
" Ми тісно співпрацюватимемо з нашими колегами в Росії над деталями різних варіантів, доступних для забезпечення впорядкованого процесу", - заявили в компанії.
У компанії пообіцяли зробити все можливе, щоб забезпечити постійну роботу цих колег у будь-якій новій структурі. Також Reckitt зобов'язується виплачувати їм щомісячну заробітну плату та допомогу до кінця 2022 року.
Reckitt володіє більш ніж двадцятьма брендами товарів для особистої гігієни, здоров'я та харчування, у тому числі Durex, Contex, Calgon, Vanish, Нурофен та Стрепсілс. У російському підрозділі компанії працює близько 1300 працівників.