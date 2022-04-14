Виробник Durex та Нурофен іде з російського ринку

Британський виробник Durex та Contex хоче передати свій російський бізнес, повідомляє Новое время.

Британська компанія Reckitt, яка є виробником Durex, Contex, Vanish та Нурофена, розпочала процес передачі прав власності на свій російський бізнес.﻿ Про це йдеться у заяві компанії.

" Ця дія заснована на нашому раніше оголошеному рішенні заморозити капіталовкладення, рекламу, спонсорство та просування в Росії" , - зазначили в компанії.

Це може включати передачу третій стороні або місцевим співробітникам.

" Ми тісно співпрацюватимемо з нашими колегами в Росії над деталями різних варіантів, доступних для забезпечення впорядкованого процесу" , - заявили в компанії.

У компанії пообіцяли зробити все можливе, щоб забезпечити постійну роботу цих колег у будь-якій новій структурі. Також Reckitt зобов'язується виплачувати їм щомісячну заробітну плату та допомогу до кінця 2022 року.

Reckitt володіє більш ніж двадцятьма брендами товарів для особистої гігієни, здоров'я та харчування, у тому числі Durex, Contex, Calgon, Vanish, Нурофен та Стрепсілс. У російському підрозділі компанії працює близько 1300 працівників.