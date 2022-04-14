У МВС озвучать кількість жертв окупантів у трьох північних областях

Міністерство закордонних справ озвучить кількість жертв російських окупантів серед мирного населення у кожному населеному пункті Київської, Чернігівської та Сумської областей протягом двох тижнів.﻿ Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє прес-служба﻿ відомства.

"Зараз я не називатиму конкретні цифри. Ці цифри змінюються щодня. Але ми надамо необхідну інформацію суспільству" , – сказав він.

Міністр наголосив, що правоохоронні органи фіксують кожен факт злочину. Вони працюють цілодобово, щоб встигнути оглянути місця подій, зафіксувати, звідки і як прилетіли снаряди.

За словами Монастирського, ці докази будуть надані в суди України, а також до міжнародних установ, таких як Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини та суд Організації Об'єднаних Націй.