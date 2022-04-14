У МВС озвучать кількість жертв окупантів у трьох північних областях
Міністерство закордонних справ озвучить кількість жертв російських окупантів серед мирного населення у кожному населеному пункті Київської, Чернігівської та Сумської областей протягом двох тижнів. Про це заявив голова МВС Денис Монастирський, повідомляє прес-служба відомства.
"Зараз я не називатиму конкретні цифри. Ці цифри змінюються щодня. Але ми надамо необхідну інформацію суспільству", – сказав він.
Міністр наголосив, що правоохоронні органи фіксують кожен факт злочину. Вони працюють цілодобово, щоб встигнути оглянути місця подій, зафіксувати, звідки і як прилетіли снаряди.
За словами Монастирського, ці докази будуть надані в суди України, а також до міжнародних установ, таких як Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини та суд Організації Об'єднаних Націй.
"Усі ці установи сьогодні вже працюють із українськими правоохоронними органами. Туди представлені сотні фактів та доказів злочинів російського режиму ще з 2014 року. І нові факти вже передаються цим інститутам", – резюмував він.