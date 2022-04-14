"Укрзалізниця" отримала пристрої для супутникового інтернету Starlink
Державна Укрзалізниця отримала 15 пристроїв Starlink для доступу до супутникового інтернету, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє сайт Урядового кварталу.
Загалом Укрзалізниця отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 – другого. Ці системи залізничникам надала ІТ-компанія N-iX.
Нагадаємо, що в перші дні війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надіслати станції супутникового інтернету Starlink. За два дні перша партія прибула в Україну. З того часу SpaceX відправила ще дві партії станцій, що дозволяє дедалі більшій кількості військових, урядових та рятувальних служб підключатися до супутникового інтернету.