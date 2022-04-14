NYT: Медведчук фігурував у справі про втручання Росії у вибори США

Народний депутат Віктор Медведчук фігурував у справі про втручання Росії в американські вибори. Нардеп був клієнтом Пола Манафорта - політтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.﻿ Про це, з посиланням на The New York Times, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Його ставлення до втручання Росії у вибори в США пов'язане з контактами з Манафортом, хоча в доповіді спеціального прокурора і двох федеральних судових процесах він не є центральною фігурою" , - повідомляє видання.

Манафорт, перш ніж стати главою президентської кампанії Трампа у 2016 році, протягом десяти років працював консультантом для політиків в Україні, орієнтованих на Росію, включаючи партію "Опозиційний блок", в якій Медведчук був однією з трьох провідних фігур.

Манафорт консультував партію щодо виборчої стратегії на основі опитувань. Також політтехнолог схвалив проросійську політику партії як електорально обґрунтовану в південно-східному регіоні України.

"У 2017 році, коли в США активізувалося розслідування російського втручання, ім'я Медведчука спливло серед кількох проросійських українських політиків, близьких як Манафорту, так і Путіну. ФБР вивчали можливі зв'язки Трампа з Путіним через людей, з якими контактував політтехнолог Манафорт" , - пише видання.

Манафорт перестав очолювати штаб Трампа після того, як в Україні опублікували записи "чорної бухгалтерії" Віктора Януковича, що свідчать про виплату політтехнологу 12,7 млн доларів.

Медведчука можуть видати Росії або залишити в руках української Феміди. Якщо політик залишиться в Україні, невідомо, чи буде розслідування стосуватися його співпраці з Манафортом або зосередиться на внутрішніх питаннях.

Нагадаємо, СБУ провела багаторівневу спецоперацію щодо затримання Медведчука. Лідер ОПЗЖ намагався втекти з Київської області, де переховувався з початку війни, в невизнане Придністров'я. Звідти спецпризначенці ФСБ мали евакуювати його до Москви.