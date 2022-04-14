Верещук: на 14 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів
На сьогодні, 14 квітня, влада погодила 9 гуманітарних коридорів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму офіційному каналі в Телеграм.
Коридори пройдуть за такими напрямками:
- з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті;
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28);
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Першотравнева, 42);
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13);
- Рубіжне – Бахмут.
Верещук уточнила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть лише за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.