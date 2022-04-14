Верещук: на 14 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

На сьогодні, 14 квітня, влада погодила 9 гуманітарних коридорів. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму офіційному каналі в Телеграм.

Коридори пройдуть за такими напрямками:

з міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті;

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28);

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Першотравнева, 42);

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13);

Рубіжне – Бахмут.

Верещук уточнила, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть лише за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.