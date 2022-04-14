ОГП: ще дві дитини померли внаслідок ракетного удару по вокзалу Краматорська

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська збільшилася до 7, в лікарні померли ще дві дитини. Про це повідомляє﻿ пресслужба Офісу генпрокурора.

Загалом за час повномасштабного вторгнення РФ постраждали більше 548 дітей. При цьому 197 дітей загинуло та більше 351 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 8 квітня по залізничному вокзалу Краматорська вдарили дві російські ракети. На момент удару відбувалася евакуація, на вокзалі було близько 4000 цивільних, загинули 57 людей.