Кірбі: Пентагон навчить ВСУ роботі з новим озброєнням

У Пентагоні заявили, що деякі з нових видів озброєнь, які США відправляють в Україну, вимагатимуть підготовки українських військових, повідомляє Новое время.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу зазначив, що українським військовим буде потрібна додаткова підготовка для використання гаубиць та протиартилерійських радіолокаційних станцій, яких раніше не було у розпорядженні ЗСУ.

За його словами, американські військові все ще працюють над форматом навчання, але висловив упевненість у тому, що відповідні тренінги будуть організовані «дуже швидко».

Кірбі зазначив, що, найімовірніше, представників ЗСУ відправлять на європейські бази НАТО для проходження навчання, після чого вони повернуться до України та проведуть тренінги для всіх військовослужбовців.

Раніше президент США Джо Байден під час розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон надасть Україні військову допомогу ще на 800 млн доларів.

Новий пакет допомоги включатиме «нові високоефективні системи озброєння», у тому числі артилерійські системи, артилерійські снаряди, вертольоти, бронетранспортери, а також інше озброєння, пристосоване до «ширшого наступу, який Росія готується розпочати на сході України».