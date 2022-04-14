Подоляк про гарантії безпеки: тривають юридичні консультації

Україна продовжує активно вести переговори з потенційними гарантами своєї безпеки. На даний момент обговорюються юридичні зобов'язання в рамках багатостороннього договору.﻿ Про це, із посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні інтенсивно працює переговорний блок на рівні політичних країн, які потенційно можуть стати гарантами безпеки.