Подоляк про гарантії безпеки: тривають юридичні консультації
Україна продовжує активно вести переговори з потенційними гарантами своєї безпеки. На даний момент обговорюються юридичні зобов'язання в рамках багатостороннього договору. Про це, із посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
За його словами, на сьогодні інтенсивно працює переговорний блок на рівні політичних країн, які потенційно можуть стати гарантами безпеки.
"Зараз йдуть консультації з приводу того, які потрібно брати на себе юридичні зобов'язання, як це буде вимальовуватися в рамках багатостороннього договору... Я думаю, що найближчим часом ми будемо розуміти конфігурацію", - додав Подоляк.