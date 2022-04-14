Ціна газу в Україні у березні зросла до 1300 доларів за тисячу кубометрів

Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за березень 2022 року становила 38198,7 грн, або 1305,7 доларів за 1 тисячу кубометрів. Ціна розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Директорат розвитку реального сектору економіки Мінекономіки.

У березні Мінекономіки вперше розрахувало фактичну ціну реалізації газу для податкових цілей. До цього оприлюднювали середню ціну імпортного газу, яка становила за лютий 29550,3 грн, або 1010,1 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, ціна імпортного газу за 2021 рік зросла в шість разів і досягла 1200 доларів.

Водночас тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.