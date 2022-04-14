Журналіст: Росія втратила 16 крилатих ракет після удару по "крейсеру Москва"

Після удару українською ракетою Нептун по російському крейсеру Москва у Чорному морі Росія втратила 16 крилатих ракет, повідомляє Новое время.

Як повідомив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, на крейсері Москва було 16 крилатих ракет.

Загалом сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ у Чорному морі зменшився з 72 до 56.

У Чорному морі знаходяться наступні ракетні кораблі ЧФ РФ із крилатими ракетами Калібр:

фрегат Адмірал Ессен (8 ракет);

фрегат Адмірал Макаров (8 ракет);

корвет Вишній Волочок (8 ракет);

корвет Інгушетія (8 ракет);

корвет Грайворон (8 ракет);

підводний човен Ростов-на-Дону (4 ракети);

підводний човен Старий Оскол (4 ракети);

підводний човен Великий Новгород (4 ракети);

підводний човен Колпіно (4 ракети).

Крім того, в Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною ще наступні ракетні кораблі:

1 ракетний фрегат (Адмірал Григорович, ЧФ),

1 ракетний корвет (Орехово-Зуєво, ПФ),

2 ракетні підводні човни (Новоросійськ та Краснодар, ЧФ).

Також там знаходяться:

2 ракетні крейсери одного типу з Москвою (Varyag, Тихоокеанський флот і Marshal Ustinov, Північний флот),

2 Guided Missile destroyers (за класифікацією НАТО) - Vice-Admiral Kulakov, Північний флот, Admiral Tributs, Тихоокеанський флот,

1 ракетний фрегат Admiral Kasatonov, Північний флот, останній – носій гіперзвукових ракет Циркон.

Як мінімум чотири з них не пропустили до Чорного моря Туреччина 28 лютого.

Напередодні голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомив, що українські ракети Нептун завдали крейсеру Москва серйозних пошкоджень.

"Підтвердили, що ракетний крейсер Москва пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети Нептун, що стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень" , — написав він у Telegram-каналі.

Міноборони Росії підтвердило пожежу на крейсері Москва після того, як ударили українські ракети Нептун.