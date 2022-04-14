Метро в Києві відновлює рух на "синій" та "зеленій" гілках

У столичному метро поїзди завтра, 15 квітня, відновлять рух обома коліями на "синій" та "зеленій" лініях. Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 30 хвилин, повідомляє КМДА.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00.

На червоній лінії рух обома коліями буде між станціями "Академмістечко" та "Шулявська", однією – між станціями "Шулявська" та "Театральна".

Рух поїздів буде здійснюватися:

червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

зелена лінія: від станції метро "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди прослідують станції: "Майдан Незалежності" та "Кловська".