Міноборони Франції спрогнозувало, коли РФ здійснить спробу захоплення Донбасу

Російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України вже найближчими днями. Окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів.﻿ Про це, з посиланням на CNN, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформує видання, посилаючись на офіційного представника французького військового штабу, полковника Паскаля Ланні, російські війська мають намір захопити Донецьку та Луганську області або навіть просунутися до Дніпра.

"Протягом наступних кількох днів, можливо, приблизно 10 днів, Росія може відновити свої зусилля з широкомасштабного наступу на сході та півдні, щоб завоювати Донецьку та Луганську області, або навіть просунутися аж до Дніпра, якщо це дозволять її можливості" , - сказав Ланні журналістам.

За його словами, російські війська завдають авіаударів і бомбардувань по Україні не лише "з метою послаблення злагодженості української оборонної системи, а й для порушення логістичного руху та потенціалу України" , що пояснює повне знищення аеропорту Дніпра окупантами.