Арестович про відповідь на удари по Києву: можливості в нас прекрасні

У разі нових російських ракетних ударів по Києву українська сторона може вдатися до адекватної відповіді. У Офісі президента запевняють, що є "прекрасні можливості по Росії".﻿ Про це, із посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE", пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

За його словами, він не сумнівається в тому, що Росія може завдати ракетного удару по Києву, зокрема небезпеці можуть піддатися органи військового управління, центральні апарати силових структур України, можливо, Верховна рада, Кабмін і Офіс президента.