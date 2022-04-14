ДБР заявило про затримання керівника фракції ОПЗЖ в Маріупольскій міськраді

Державне бюро розслідувань викрило очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради на можливому сприянні РФ. Про це повідомила﻿ пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міськради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора" , - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

"Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України" , - повідомляє ДБР.

Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення РФ він на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності.

фото: ДБР

Наразі депутата передано Службі безпеки України.