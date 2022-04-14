ДБР заявило про затримання керівника фракції ОПЗЖ в Маріупольскій міськраді
Державне бюро розслідувань викрило очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради на можливому сприянні РФ. Про це повідомила пресслужба ДБР.
"Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міськради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.
"Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - повідомляє ДБР.
Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення РФ він на своїй офіційній сторінці в Facebook написав заклик до повалення чинної української влади.
Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності.
Наразі депутата передано Службі безпеки України.