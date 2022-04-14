Медведєв пригрозив ядерною зброєю за розширення НАТО
У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути ядерну зброю в Балтику. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами. Про це, із посиланням на заяву заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.
За його словами, вступ Фінляндії і Швеції в НАТО означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників.
"Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, протяжність сухопутних кордонів Альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Природно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил і ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому випадку ні про який без'ядерний статус Балтики мова йти вже не зможе - баланс має бути відновлений", - зазначив Медведєв.