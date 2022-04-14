Медведєв пригрозив ядерною зброєю за розширення НАТО

У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути ядерну зброю в Балтику. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами.﻿ Про це, із посиланням на заяву заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

За його словами, вступ Фінляндії і Швеції в НАТО означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників.