Міноборони: морпіхи ЗСУ приземлили "унікальний" безпілотник РФ
Бійцям підрозділу 501-го окремого батальйону морської піхоти Збройних Сил України вдалося збити ворожий безпілотник, який у РФ представляли як унікальний. Про це повідомила прес-служба Командування морської піхоти.
"Нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналогівне". Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА", - ідеться в повідомленні.
За словами морських піхотинців, він
"ішов досить низько, як для такого типу безпілотників, але у досяжності для стрілецької зброї".
"Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за кілька кілометрів. Відразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник", - розповіли морпіхи.
Наголошується, що при цьому наші бійці
"не розгубилися, обійшли фланги та дали бій".
"Щойно ці воїни почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами", - пише прес-служба.
Повідомляється, що в результаті бою двоє російських поранено, один із них – тяжко.
"На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свого птаха вони все ж таки не забрали", - підсумували в ЗСУ.