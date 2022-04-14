Міноборони: морпіхи ЗСУ приземлили "унікальний" безпілотник РФ

Бійцям підрозділу 501-го окремого батальйону морської піхоти Збройних Сил України вдалося збити ворожий безпілотник, який у РФ представляли як унікальний. Про це повідомила прес-служба Командування морської піхоти.

"Нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10", якому "аналогівне". Під час бойового чергування наші хлопці помітили БПЛА", - ідеться в повідомленні.

За словами морських піхотинців, він "ішов досить низько, як для такого типу безпілотників, але у досяжності для стрілецької зброї" .

"Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за кілька кілометрів. Відразу до місця висунулася група, яка виявила потенційний гумус у вигляді рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник", - розповіли морпіхи.

Наголошується, що при цьому наші бійці "не розгубилися, обійшли фланги та дали бій" .

"Щойно ці воїни почули перші постріли, не дивлячись навіть на те, що їх прикриває БТР, вони накивали п'ятами", - пише прес-служба.

Повідомляється, що в результаті бою двоє російських поранено, один із них – тяжко.