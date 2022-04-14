МЗС: вивезених з України до РФ дітей можуть незаконно усиновити

Українських дітей, незаконно вивезених з території України, можуть віддати на усиновлення до російських родин.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ України, повідомляє Новое время.

Там заявили, що окупанти незаконно вивозять дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок військової агресії Росії.

"Загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України. У цьому контексті особливе занепокоєння викликає інформація про намір Міносвіти РФ підписати з російськими окупаційними адміністраціями в Донецькій та Луганській областях — т. зв. „Л/ДНР“ — „угоди“, які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт у російські сім'ї" , — зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС наголосили, що спроби Кремля надати своїм злочинним діям на території України "законні" підстави є цинічною зневагою основними правилами та звичаями ведення війни та загальновизнаними правами людини.

Фактично, Росія займається організованим на державному рівні викраденням дітей та руйнуванням майбутнього української нації.

"Такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) і вимагають рішучої реакції міжнародного співтовариства, насамперед відповідних міжнародних організацій" , — резюмували в МЗС.

Російські окупанти вивозять українців до Росії та на територію псевдореспублік, блокуючи українські гуманітарні коридори та створюючи фільтраційні табори.