Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 19 900 осіб,
  • танків ‒ 753 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
  • артилерійських систем – 366 од,
  • РСЗВ - 122 од,
  • засобів ППО - 64 од,
  • літаків – 160 од,
  • гелікоптерів – 144 од,
  • автомобільної техніки - 1437 од,
  • кораблів/катерів - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 134,
  • спеціальної техніки - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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