Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 900 осіб,

танків ‒ 753 од,

бойових броньованих машин ‒ 1968 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засобів ППО - 64 од,

літаків – 160 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1437 од,

кораблів/катерів - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,

спеціальної техніки - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.