Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російської армії
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19 900 осіб,
- танків ‒ 753 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засобів ППО - 64 од,
- літаків – 160 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки - 1437 од,
- кораблів/катерів - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134,
- спеціальної техніки - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.