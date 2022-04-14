МЗС Туреччини: Ердоган поговорить із Зеленським та Путіним найближчими днями

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.﻿ Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі турецького телебачення, повідомляє Новое время.

За його словами, переговори відбудуться найближчими днями, але точна дата не називається.

Чавушоглу зазначив, що турецька сторона продовжить зусилля, щоб організувати зустріч Зеленського та Путіна.

"Незважаючи на всі труднощі, є можливість припинення вогню. Переговори між нашими делегаціями продовжуються" , - додав він.

Глава МЗС Туреччини також наголосив, що саміт лідерів України та РФ залежить від їхньої згоди, особливо від Путіна.