Міноборони Британії: РФ не відмовилась від планів захопити Донецьку та Луганську області
Росія концентрує сили для наступу на Донбасі та продовжує завдавати ударів. Про це 14 квітня заявили у британському Міністерстві оборони.
Там зазначили, що заяви, зроблені Володимиром Путіним під час зустрічі з Олександром Лукашенком свідчать, що Кремль не відмовився від планів захопити повністю Донецьку та Луганську області України.
Особливо жорстоко російська армія може завдавати ударів Краматорську та Костянтинівці.
У Міноборони Британії вважають, що Росія повернулась до традиційної російської воєнної доктрини, про що свідчать масовані ракетно-артилерійські удари.
Зазначається, що оборона Маріуполя наразі сковує рухи російських військових і техніки.