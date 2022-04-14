Міноборони Британії: РФ не відмовилась від планів захопити Донецьку та Луганську області

Росія концентрує сили для наступу на Донбасі та продовжує завдавати ударів. Про це 14 квітня заявили у британському Міністерстві оборони.

Там зазначили, що заяви, зроблені Володимиром Путіним під час зустрічі з Олександром Лукашенком свідчать, що Кремль не відмовився від планів захопити повністю Донецьку та Луганську області України.

Особливо жорстоко російська армія може завдавати ударів Краматорську та Костянтинівці.

У Міноборони Британії вважають, що Росія повернулась до традиційної російської воєнної доктрини, про що свідчать масовані ракетно-артилерійські удари.

Зазначається, що оборона Маріуполя наразі сковує рухи російських військових і техніки.