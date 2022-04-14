Прем'єр Литви відповіла на погрози РФ щодо розширення НАТО

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, коментуючи погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва на адресу НАТО, заявила, що подібні висловлювання Росії — не новина.﻿ Про це, посилаючись на The Guardian, повідомляє Новое время.

"Те, що Росія загрожує, це не новина. Калінінград — дуже мілітаризована зона, вона була такою протягом багатьох років, і вона розташована у Балтійському регіоні" , — сказала вона.

За її словами, присутність Фінляндії та Швеції в НАТО "зміцнить і альянс, і ці країни, і нашу безпеку" .

"Як тільки таке рішення буде оголошено, а я сподіваюся, що воно буде оголошено, я думаю, що країни Балтії мають дуже серйозну причину вітати його" , — сказала вона.

Раніше екс-президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО, вони стануть противниками РФ.